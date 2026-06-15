Paternò, crollano pietre dal Castello Normanno: transennata l'area, sfiorata la tragedia

Nei giorni scorsi due episodi di cedimento dal cornicione del dongione. Nessun ferito

PATERNÒ – Nei giorni scorsi il Castello Normanno di Paternò è stato interessato da alcuni preoccupanti episodi di cedimento che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì scorso e si è ripetuto nella serata di venerdì 12 giugno, quando diverse pietre bianche si sono staccate dal cornicione superiore del maestoso dongione normanno, precipitando al suolo lungo le aree sottostanti e sulla scalinata di accesso

Le immagini raccolte sul posto mostrano chiaramente i frammenti di pietra sparsi sui gradini e nelle immediate vicinanze della storica torre federiciana, simbolo della città di Paternò.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il rischio è stato alto, se il cedimento si fosse verificato durante il passaggio di visitatori o cittadini, il bilancio avrebbe potuto essere ben più pesante.

A seguito dell'accaduto, l'area circostante è stata immediatamente transennata e interdetta al passaggio sia pedonale che veicolare per motivi di sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche tecniche sulla stabilità della struttura.

Adesso cresce l'attesa per gli interventi di messa in sicurezza e per una verifica approfondita dell'intera struttura, affinché possano essere scongiurati nuovi distacchi e garantita la tutela di cittadini, visitatori e dello stesso monumento.