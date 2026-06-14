🔴 Puntine sullo scivolo al Parco del Sole: scatta la denuncia di una mamma

La segnalazione arriva dal Parco del Sole. Una bambina di 3 anni ha riportato un graffio mentre giocava. I genitori hanno trovato e rimosso alcune puntine presenti sullo scivolo.

PATERNÒ – Una segnalazione che ha suscitato preoccupazione tra diverse famiglie è giunta nella serata di ieri alla redazione di 95047. Al centro dell'episodio il Parco del Sole di Paternò, uno dei luoghi più frequentati da bambini e genitori soprattutto nelle domeniche estive.

Secondo quanto raccontato da una madre, alcune puntine sarebbero state rinvenute sullo scivolo dell'area giochi. La scoperta sarebbe avvenuta dopo che la figlia, una bambina di appena 3 anni, aveva riportato un graffio alla coscia mentre stava giocando.

I genitori riferiscono di aver immediatamente controllato il gioco e di aver trovato diverse puntine, provvedendo subito a rimuoverle per evitare che altri bambini potessero farsi male.

«Sono sempre più sconcertata e sconvolta da ciò che sta diventando questo paese a causa dell'inciviltà di alcune persone. Non si può più lasciare giocare serenamente i bambini», ha dichiarato la donna nel messaggio inviato alla nostra redazione.

Al momento non è possibile stabilire con certezza se il graffio riportato dalla bambina sia stato causato direttamente dalle puntine rinvenute sullo scivolo. Resta però la gravità della segnalazione e il potenziale pericolo rappresentato dalla presenza di oggetti appuntiti in un'area destinata ai più piccoli.

L'episodio riaccende l'attenzione sulla necessità di vigilare sugli spazi pubblici frequentati dai bambini e sul rispetto dei beni comuni. I genitori invitano le famiglie a prestare particolare attenzione durante le attività di gioco e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

Fortunatamente la bambina non ha riportato conseguenze gravi, ma l'accaduto ha lasciato amarezza e preoccupazione in chi frequenta quotidianamente il parco.

Chiunque abbia assistito all'episodio o abbia ulteriori informazioni può contattare la redazione.