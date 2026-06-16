🔴 PRETEMP avverte: oggi temporali, grandine fino a 5 cm e forti raffiche di vento in Sicilia

La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla. PRETEMP segnala rischio di temporali forti, grandinate fino a 5 centimetri e raffiche di vento nelle aree interne della Sicilia.

La Protezione Civile regionale ha diramato per oggi, martedì 16 giugno, un'allerta meteo gialla per alcune aree della Sicilia. Una decisione che trova conferma anche nelle analisi diffuse da PRETEMP, che segnala il rischio di temporali localmente forti nelle zone interne dell'Isola.

Una breve parentesi di instabilità potrebbe infatti interrompere il clima tipicamente estivo delle ultime settimane. Gli esperti hanno emesso un Livello 1 di attenzione per le aree interne della Sicilia a causa della possibilità di temporali accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e precipitazioni intense.

Secondo le previsioni, il passaggio di un'onda corta in quota sulle regioni meridionali favorirà la formazione di temporali soprattutto nelle zone montuose e interne della Sicilia. Le condizioni saranno rese favorevoli dalla presenza di aria instabile sul Basso Tirreno e dall'ingresso di correnti settentrionali nei bassi strati che, interagendo con i rilievi, potranno innescare lo sviluppo di celle temporalesche anche di forte intensità.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aree dei Nebrodi, delle Madonie, dei Sicani e del comprensorio etneo, dove i fenomeni potrebbero risultare più organizzati nel corso del pomeriggio.

Tra i principali rischi segnalati figurano forti raffiche di vento, rovesci intensi e grandinate con chicchi fino a 2-5 centimetri di diametro, capaci di provocare danni a colture, veicoli e strutture esposte.

Focus: osservato speciale il basso versante ionico etneo

Gli esperti invitano a monitorare attentamente l'evoluzione della situazione meteorologica. Secondo le ultime analisi, infatti, la Sicilia potrebbe risentire dell'influenza di un Sistema Afro-Mediterraneo, una configurazione depressionaria complessa che può evolvere rapidamente e generare fenomeni intensi anche in aree inizialmente non previste.

A differenza delle classiche situazioni di instabilità estiva, questi sistemi sono caratterizzati da una notevole imprevedibilità sia nell'evoluzione sia nella distribuzione dei fenomeni. Per questo motivo viene raccomandata particolare prudenza soprattutto sul basso versante ionico etneo, dove dalla fase centrale della giornata potrebbero svilupparsi rovesci e temporali anche di forte intensità.

Gli esperti sottolineano inoltre che la risalita afro-mediterranea può modificare rapidamente il quadro meteorologico, rendendo necessario seguire costantemente gli aggiornamenti e prestare attenzione qualora i fenomeni dovessero intensificarsi o manifestarsi in aree non inizialmente considerate a rischio.

Comunicato integrale PRETEMP

TESTO BREVE

Il transito di un'onda corta sulle regioni meridionali e la Sicilia determinerà la formazione di temporali a ridosso dei principali rilievi.

Viene emesso un livello 1 sulle aree interne della Sicilia per temporali forti con associata grandine fino a medie dimensioni (2-5 cm), raffiche di vento e precipitazioni intense localizzate. Un ulteriore livello 1 viene emesso per simili criticità per le Prealpi della Lombardia orientale e per parte del Triveneto, per temporali intensi fra pomeriggio e serata.

Viene emesso un livello 0 per l'Appennino e le restati aree alpine per temporali isolati nel pomeriggio, che potrebbero comunque essere localmente intensi, con possibili gradinate di piccole-medie dimensioni.

DISCUSSIONE

Il transito di una onda corta sulla Sicilia nel pomeriggio posiziona venti più intensi in quota al di sopra dell'isola. La presenza di masse di aria instabile sul Basso Tirreno (CAPE 1000-1500 J/Kg) e la ventilazione nei bassi livelli da nord incidente sull'orografia, pongono le basi per la formazione di temporali nelle aree più settentrionali della Sicilia. Sono attese raffiche di vento forte e precipitazioni intense (PWAT > 35 mm) e saranno possibili grandinate fino a medie dimensioni.

Il passaggio dell'onda corta comporta anche la presenza di un nucleo di aria più fredda in quota su tutta l'Italia meridionale, che potrebbe favorire la formazione di temporali localizzati, anche intensi, nel pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale, laddove al suolo ci fossero le condizioni favorevoli per un innesco della convezione.

Anche sul nord-est la ventilazione in quota genererà un ambiente a DLS moderato. Qui l'instabilità sulle pianure sarà maggiore (CAPE fino a 2000 J/Kg) e saranno possibili nel pomeriggio inneschi di temporali a ridosso delle Prealpi. L'evoluzione di questi sistemi sarà verso E-SE, a interessare le pianure adiacenti nelle ore successive, alimentati da sostenuti venti umidi dall'Adriatico settentrionale.