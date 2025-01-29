PATERNÒ: CUCCIOLI DI CANE ABBANDONATI TRA I RIFIUTI, NICOLA OPERATORE ECOLOGICO LI SALVA - APPELLO PER CHI PUÒ AIUTARLI

Riceviamo un accorato appello da Nicola Vitale , operatore ecologico della ditta Dusty, che questa mattina, insieme ai suoi colleghi, si trovava in zona Via Santissima Annunziata, nei pressi della cen...

Riceviamo un accorato appello da Nicola Vitale , operatore ecologico della ditta Dusty, che questa mattina, insieme ai suoi colleghi, si trovava in zona Via Santissima Annunziata, nei pressi della centralissima Via Vittorio Emanuele.

Durante le operazioni di pulizia, ha notato una scatola sospetta. Avvicinandosi, ha sentito deboli lamenti provenire dall’interno.

Aprendola, si è trovato di fronte a una scena straziante: alcuni cuccioli abbandonati, lasciati al loro destino. “In tanti anni di lavoro, non mi era mai capitato prima”, racconta Nicola.

Mosso da compassione, ha deciso di metterli al sicuro e tenerli al caldo sul suo mezzo, ma purtroppo non ha la possibilità di occuparsene a lungo. Per questo motivo, ha lanciato un appello attraverso il nostro sito, nella speranza di trovare una soluzione per questi piccoli innocenti.

"Non so come qualcuno possa essere stato capace di una crudeltà del genere verso degli esseri così indifesi. Mi chiedo, chi c’è di più miserabile dell’uomo?", conclude rammaricato.

Chiediamo dunque il supporto di associazioni, rifugi o persone di buon cuore che possano accoglierli e prendersene cura. Chiunque possa offrire aiuto è invitato a contattarci al più presto.

Aiutiamo insieme questi cuccioli a trovare una nuova casa e un futuro migliore