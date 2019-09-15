Il guaito di un cucciolo sentito da un passante provenire da un tombino profondo e la richiesta di aiuto immediata ai vigili del fuoco,ha permesso il salvataggio di un cucciolo.È quanto successo quest...

Il guaito di un cucciolo sentito da un passante provenire da un tombino profondo e la richiesta di aiuto immediata ai vigili del fuoco,ha permesso il salvataggio di un cucciolo.

PATERNO': CUCCIOLO DI CANE CADE IN UN TOMBINO, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

È quanto successo questa mattina a Paternò dove i vigili del fuoco del distaccametno locale, sono intervenuti in località San Marco per salvare un cucciolo di cane che mentre camminava lungo la strada, per cause sconosciute, è finito dentro ad un tombino a bordo strada restando intrappolato.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato provvidenziale: in breve tempo, dopo aver aperto il tombino hanno recuperato il cane.

Il cane sta bene, quando ha capito di essere al sicuro tra le braccia dei suoi salvatori li ha ringraziati con commoventi guaiti di riconoscenza.