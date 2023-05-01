PATERNO'. DA DOMANI 2 MAGGIO VIETATE LE AREE PRATO DEL PARCO DEL SOLE PER LAVORI
L'amministrazione comunale di Paternò con un avviso sul sito istituzionale comunica che a partire dal giorno 02/05/2023 le aree a verde del parco Papa Giovanni xxiii saranno oggetto di rigenerazione del prato e per garantire l'utilizzo ai numerosi frequentatori verranno interdette le sole aree a prato.
Si confida prosegue la nota, nella collaborazione e sensibilita' di tutti i fruitori nel non calpestare tali aree.
La riapertura sara' programmata nei tempi necessari per il corretto attecchimento del prato quantizzati in almeno 40 giorni.