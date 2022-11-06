PATERNO’: DA DOMANI, 7 NOVEMBRE SOSPENSIONE DELLA SOSTA VEICOLARE, IN VIA VITTORIO EMANUELE ALTA, PER I LAVORI DI POTATURA DEI PINI

Con Ordinanza n 167/2022 è sospesa, a far data 07 Novembre 2022 e comunque, fino alla ultimazione dei lavori , è sospesa la sosta dei veicoli ambo i lati , con obbligo della sanzione accessoria della...

A cura di Redazione 06 novembre 2022 09:09

