PATERNO’: DA DOMANI, 7 NOVEMBRE SOSPENSIONE DELLA SOSTA VEICOLARE, IN VIA VITTORIO EMANUELE ALTA, PER I LAVORI DI POTATURA DEI PINI
Con Ordinanza n 167/2022 è sospesa, a far data 07 Novembre 2022 e comunque, fino alla ultimazione dei lavori , è sospesa la sosta dei veicoli ambo i lati , con obbligo della sanzione accessoria della...
Con Ordinanza n 167/2022 è sospesa, a far data 07 Novembre 2022 e comunque, fino alla ultimazione dei lavori , è sospesa la sosta dei veicoli ambo i lati , con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Vittorio Emanuele, dal n.c. 352 al n.c. 368, e nel tratto della stessa via antistante l’ex Hotel Sicilia, a partire da poco prima il distributore di Carburanti ENI, considerando il senso di marcia vigente nella corrispondente carreggiata.
Potranno derogare alla presente i mezzi utilizzati strumentalmente alla esecuzione dei precitati lavori, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL,
TELECOM, etc. ).
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.