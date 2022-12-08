PATERNO’: DA DOMANI E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER I BUONI SPESA

Al via la presentazione delle domande per accedere ai buoni spesa messi a disposizione dal Comune di PaternòLa piattaforma per presentare le domande cittadini/commercianti sarà attivata domani, 09 Dic...

Al via la presentazione delle domande per accedere ai buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Paternò

La piattaforma per presentare le domande cittadini/commercianti sarà attivata domani, 09 Dicembre 2022 dalle ore 9.00 e sarà chiusa giorno 19/12/2022 alle ore 24.00

Si tratta di più di 1 milione di euro stanziati a sostegno delle famiglie il cui reddito ISEE non supera 9360 euro.

Domani sarà pubblicato il link per l'inserimento delle domande