PATERNO’: DA DOMANI E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER I BUONI SPESA
Al via la presentazione delle domande per accedere ai buoni spesa messi a disposizione dal Comune di PaternòLa piattaforma per presentare le domande cittadini/commercianti sarà attivata domani, 09 Dic...
A cura di Redazione
08 dicembre 2022 18:04
Al via la presentazione delle domande per accedere ai buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Paternò
La piattaforma per presentare le domande cittadini/commercianti sarà attivata domani, 09 Dicembre 2022 dalle ore 9.00 e sarà chiusa giorno 19/12/2022 alle ore 24.00
Si tratta di più di 1 milione di euro stanziati a sostegno delle famiglie il cui reddito ISEE non supera 9360 euro.
Domani sarà pubblicato il link per l'inserimento delle domande