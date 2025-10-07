Paternò, da ieri chiuso fino a giugno 2026 il tratto da via Della Libertà alla rampa di accesso alla SS 284

Paternò, 6 ottobre 2025 – Anche se l’ordinanza comunale prevedeva l’avvio dei lavori lo scorso 1° ottobre, gli interventi per la realizzazione della metropolitana sono partiti concretamente ieri sera,...

Paternò, 6 ottobre 2025 – Anche se l’ordinanza comunale prevedeva l’avvio dei lavori lo scorso 1° ottobre, gli interventi per la realizzazione della metropolitana sono partiti concretamente ieri sera, lunedì 5 ottobre.

Per consentire le operazioni, è stata chiusa al traffico una porzione del tratto stradale che costituisce il prolungamento di via Della Libertà, compresa tra l’intersezione con via Stazione Circumetnea e la rampa di accesso alla SS 284.

La misura resterà in vigore per tutta la durata dei lavori – stimata in circa otto mesi – e comunque fino al completamento delle opere.

L’intervento è necessario per consentire l’esecuzione delle opere provvisionali propedeutiche alla galleria GA05, parte del grande progetto di prolungamento della metropolitana di Catania da Misterbianco Centro fino a Paternò, comprensivo del deposito di Ardizzone.

Percorsi alternativi

Per chi proviene da via Della Libertà:

Gli automobilisti che si trovano in corrispondenza dell’intersezione con via Stazione Circumetnea potranno raggiungere le strade provinciali SP 57 e SP 56/II seguendo questo percorso:

via Stazione Circumetnea;

via Vittorio Emanuele in direzione Corso Italia;

superata la rotatoria tra Corso Italia e via Vittorio Emanuele, proseguire a destra;

raggiunto lo svincolo, imboccare la direzione Catania (a destra) o Adrano/Belpasso (a sinistra) ;

o ; dopo il cavalcavia della SS 121, immettersi sulla SS 121 e poi sulla SS 284 in direzione Adrano;

e poi sulla in direzione Adrano; allo svincolo Belpasso/Ragalna, proseguire a sinistra per la SP 57 o a destra per la SP 56/II verso Belpasso.

Per chi arriva da SP 57 o SP 56/II:

È possibile raggiungere Paternò imboccando la rampa di collegamento alla SS 284 e, superato il km 17+530 della SS 121 in direzione Catania, utilizzare la successiva uscita per Paternò – Corso Italia.

Per chi viaggia da Adrano lungo la SS 284:

Un cartello di preavviso indicherà “Transito interrotto in direzione Paternò”. Gli automobilisti dovranno quindi proseguire sulla SS 284, oltrepassare il km 17+530 della SS 121 in direzione Catania e utilizzare l’ultima uscita per Paternò – Corso Italia.