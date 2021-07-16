PATERNO': DA LUNEDI 19 LUGLIO, NUOVI ORARI UFFICI PROTOCOLLO, STATO CIVILE, CARTE D’IDENTITÀ, NOTIFICHE.

Con determina N° 29 del 13 Luglio 2021 il Sindaco Nino Naso, ha modificato l'apertura al pubblico degli uffici comunali del Protocollo, Stato Civile, Carte d’Identità e Ufficio Notifiche.Visto che l...

Con determina N° 29 del 13 Luglio 2021 il Sindaco Nino Naso, ha modificato l'apertura al pubblico degli uffici comunali del Protocollo, Stato Civile, Carte d’Identità e Ufficio Notifiche.

Visto che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Vista l’ordinanza 18 giugno 2021 del Ministro della Salute pubblicata sul n.145 della Gazzetta Ufficiale del

19.06.2021 di applicazione in Sicilia delle misure di cui alla c.d. Zona Bianca;

Ritenuto di voler ampliare l’apertura al pubblico degli uffici comunali ha modificato l'ae

NUOVI ORARI

L’apertura al pubblico degli uffici comunali: Protocollo, Stato Civile, Carte d’Identità, Ufficio Notifiche, a far data dal

DAL 19.07.2021 AL 05.09.2021, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

DAL 06.09.2021 al 31.12.2021, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;