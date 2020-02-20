Avranno inizio lunedì 24 febbraio per una durata presumibile di circa sette giorni, i lavori di rifacimento del manto stradale di Viale dei PlataniI lavori saranno articolati nel seguente modo::1^ Fas...

Avranno inizio lunedì 24 febbraio per una durata presumibile di circa sette giorni, i lavori di rifacimento del manto stradale di Viale dei Platani

I lavori saranno articolati nel seguente modo::

1^ Fase, Viale Dei Platani, corsia lato numeri pari, dal civico 2 fino alla pizzeria

2^ Fase, Viale Dei Platani, corsia lato numeri dispari, tratto dalla sede Unitalsi fino alla sede INPS;

3^ Fase, via Delle Ninfee, tutta

Per tutta la durata dei lavori sopra specificati e fino ad ultimazione degli stessi, sono sospesi il transito e la sosta dei veicoli ambo i lati, con rimozione coatta, in viale Dei Platani, precisamente corsia lato numeri pari, dal civico 2 fino alla pizzeria, e corsia lato numeri dispari, tratto dalla sede Unitalsi fino alla sede INPS, nonché su via Delle Ninfee, per tutta la sua estensione.

Sono stati i consiglieri Tonino Cunsolo e Rosanna Lauria, in sede di approvazione di

PATERNÒ: DA LUNEDÌ AL VIA I LAVORI IN VIALE DEI PLATANI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

bilancio in Consiglio Comunale, a presentare un emendamento per uno stanziamento di 200mila euro (poi diventati 146mila per il maggior ribasso) per il rifacimento di Viale dei Platani a Paternò.

Emendamento sposato da gran parte dei consiglieri comunali e che adesso ha prodotto i suoi effetti per tramite della procedura di affidamento diretto della manutenzione straordinaria del manto stradale di Viale dei Platani.

La ditta aggiudicataria è TS ASFALTI srl, accolta con il massimo ribasso per una percentuale del 33,25% rispetto alla proposta iniziale.

Soddisfazione dell’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Gulisano che dichiara: Continuiamo a lavorare e mantenere le promesse. Lunedì 24 febbraio iniziano i lavori di rifacimento del manto stradale di V.le Dei Platani!"

Esprimono soddisfazione i consiglieri Cunsolo e Lauria: “Finalmente daremo una risposta concreta a chi da tempo sollecita interventi di manutenzione in questa parte della città. Ringraziamo chi ha votato con noi in Consiglio questo provvedimento, l’Amministrazione tutta e gli uffici preposti”.