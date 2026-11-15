Paternò, da lunedì al via i lavori per il “Giardino di Pietra” a San Biagio: divieti in due strade
Dal 16 novembre iniziano i primi interventi per recuperare un'area verde vicino a Piazza Tricolore. Previsti divieti di sosta per tre giorni in via Mondello e via Estonia.
Da lunedì 16 novembre prenderanno il via a Paternò i primi lavori per il “Giardino di Pietra”, il progetto di rigenerazione urbana che punta a trasformare un'area verde del quartiere San Biagio, nei pressi di Piazza Tricolore, in uno spazio pubblico destinato all'incontro e alla socialità.
Con l'ordinanza numero 198 del 6 novembre 2026, il Comune di Paternò ha disposto alcune modifiche temporanee alla sosta dei veicoli per consentire gli interventi, previsti dal 16 al 18 novembre.
Come diventerà il “Giardino di Pietra”
Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Paternò, il Gruppo Scout AGESCI Paternò 1 e il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, punta a recuperare e valorizzare l'area verde adiacente a Piazza Tricolore.
L'iniziativa rientra nel programma “INNESCO – (ri)generazione urbana”, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD.
Il rendering progettuale mostra come potrebbe diventare il futuro giardino, con alberature, percorsi pedonali e spazi destinati alle attività collettive.
I primi lavori riguarderanno la movimentazione e la sistemazione del terreno, necessarie per rendere l'area accessibile e fruibile.
Divieti di sosta dal 16 al 18 novembre
Per consentire lo svolgimento dei lavori, la Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 alle ore 16, nelle giornate di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, nei seguenti tratti:
Via Mondello, tra via Estonia e via Lettonia.
Via Estonia, tra via Mondello e l'intersezione con via Messina.
Le limitazioni potranno proseguire fino all'ultimazione dei lavori previsti. L'ordinanza non dispone la chiusura delle strade al traffico, ma soltanto il divieto temporaneo di sosta.
L'avvio degli interventi rappresenta un primo passo verso il recupero di uno spazio del quartiere San Biagio, con l'obiettivo di restituirlo alla cittadinanza come luogo di incontro e aggregazione.