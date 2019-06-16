PATERNO': DA LUNEDÌ CHIUSA LA POSTA CENTRALE

Disagi per gli utenti delle poste di Paternò per tutta la prossima settimana.In seguito a lavori interni, l'ufficio della Posta Centrale di Via Teatro resterà chiuso al pubblico da lunedì 17 Giugno 20...

Disagi per gli utenti delle poste di Paternò per tutta la prossima settimana.

In seguito a lavori interni, l'ufficio della Posta Centrale di Via Teatro resterà chiuso al pubblico da lunedì 17 Giugno 2019 al 24 Giugno 2019

L'ufficio riaprirà martedì 25 Giugno.

Nel periodo di chiusura, per limitare il disagio alla clientela e assicurare comunque i servizi, sarà potenziata l'offerta presso l'ufficio postale della Zona Ardizzone, con doppi turni (apertura mattina e pomeriggio).