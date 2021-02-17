PATERNO’: DA OGGI DISTRIBUZIONE I BUONI SPESA
A partire da oggi mercoledì 17 febbraio 2021 saranno in distribuzione presso la piattaforma online dove sono stati richiesti (come da avviso https://paterno--2-api.municipiumapp.it/.../2/5/0/Avviso.pdf) i buoni spesa per i nuclei familiari in situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I NUMERI
Sono state accettate le domande di n. 1473 nuclei familiari per il soddisfacimento di 4766 buoni del valore di euro 100,00 per altrettanti soggetti componenti i predetti nuclei familiari (1473). Oltre i 6 componenti il nucleo familiare, i buoni spesa per ogni nucleo saranno comunque non superiori ad euro 600,00.