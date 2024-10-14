PATERNÒ . DA OGGI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA PER LAVORI
Il Comune di Paternò ha emesso le ordinanze n. 187 e n. 189, con cui viene stabilita la sospensione del transito e della sosta dei veicoli, con rimozione coatta, su tratti di Piazza Caduti di Nassiriy...
Il Comune di Paternò ha emesso le ordinanze n. 187 e n. 189, con cui viene stabilita la sospensione del transito e della sosta dei veicoli, con rimozione coatta, su tratti di Piazza Caduti di Nassiriya.
Il provvedimento entrerà in vigore il 14 ottobre 2024 e sarà valido fino alla conclusione dei lavori di scavo per la posa della nuova linea di media tensione (MT) da parte di E-Distribuzione.
Queste misure si rendono necessarie per garantire il regolare svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, sia per il personale impegnato nei lavori che per la circolazione stradale, evitando così pericoli o intralci. L’obiettivo è tutelare la pubblica incolumità attraverso la sospensione temporanea del traffico e della sosta.
Attenzione a dove parcheggiate per evitare multe! La rimozione coatta dei veicoli sarà applicata nelle aree interessate dal divieto, pertanto si raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea.
L'amministrazione invita la popolazione a seguire attentamente le disposizioni e ad adottare percorsi alternativi durante il periodo dei lavori, collaborando così per ridurre i disagi alla viabilità locale e contribuire alla sicurezza di tutti.