PATERNÒ . DA OGGI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA PER LAVORI

Il Comune di Paternò ha emesso le ordinanze n. 187 e n. 189, con cui viene stabilita la sospensione del transito e della sosta dei veicoli, con rimozione coatta, su tratti di Piazza Caduti di Nassiriy...

A cura di Redazione 14 ottobre 2024 13:16

