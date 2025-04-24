PATERNÒ, DA UN MESE ACQUA FUORIESCE DA UN CHIUSINO. I RESIDENTI: “SEGNALAZIONI INASCOLTATE”

Paternò – Da oltre un mese, in via Nuoro 20, l’acqua fuoriesce costantemente da un chiusino, provocando uno spreco continuo e suscitando crescente esasperazione tra i residenti. A denunciare il disagi...

Paternò – Da oltre un mese, in via Nuoro 20, l’acqua fuoriesce costantemente da un chiusino, provocando uno spreco continuo e suscitando crescente esasperazione tra i residenti. A denunciare il disagio è un cittadino che si è rivolto alla nostra redazione, stanco del silenzio e dell’inerzia delle autorità competenti.

«Abbiamo segnalato il problema all’AMA più di un mese fa, ma nessuno è ancora intervenuto», racconta. «L’acqua continua a scorrere ogni giorno, e nessuno si fa vedere.

È uno spreco inaccettabile, soprattutto in un periodo in cui si parla tanto di risparmio idrico».

Le immagini e le segnalazioni ricevute documentano una situazione che, oltre al danno ambientale legato all’acqua persa, potrebbe causare disagi alla circolazione pedonale e stradale, oltre a potenziali problemi igienico-sanitari.

I cittadini chiedono un intervento urgente e risolutivo da parte di chi di competenza per porre fine a questa condizione ormai insostenibile.

95047.it continuerà a seguire la vicenda e resta a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte dell’AMA o delle autorità preposte.