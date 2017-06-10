PATERNÒ: DAI DOMICILIARI IN CARCERE PER EVASIONE
COMUNICATO DEI CARABINIERII Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato ieri il paternese Nunzio Pappalardo, 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina perpetrata il 26...
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato ieri il paternese Nunzio Pappalardo, 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina perpetrata il 26 maggio scorso ai danni di una farmacia a Paternò, su ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania.
Il provvedimento scaturisce a seguito dell’arresto per evasione commesso dall’uomo il 5 sera scorso. L’Autorità Giudiziaria tenuto conto della gravità della violazione ha emesso la presente ordinanza di aggravamento della misura restrittiva disponendone il trasferimento al carcere di Piazza Lanza.