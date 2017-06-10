95047

PATERNÒ: DAI DOMICILIARI IN CARCERE PER EVASIONE

10 giugno 2017 12:44
COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato ieri il paternese Nunzio Pappalardo, 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina perpetrata il 26 maggio scorso ai danni di una farmacia a Paternò, su ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania.
Il provvedimento scaturisce a seguito dell’arresto per evasione commesso dall’uomo il 5 sera scorso. L’Autorità Giudiziaria tenuto conto della gravità della violazione ha emesso la presente ordinanza di aggravamento della misura restrittiva disponendone il trasferimento al carcere di Piazza Lanza.

