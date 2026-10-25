Paternò, dalla Regione oltre 2,2 milioni di euro per Castello, Monastero e stadio Bottino
La manovra regionale prevede un milione per il Castello Normanno, 785mila euro per la chiesa del Monastero e 513mila euro per lo stadio comunale.
Ammontano a 2 milioni e 298mila euro i finanziamenti indicati per la città di Paternò nell'ambito della manovra regionale di ottobre 2026, approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana lo scorso 22 ottobre.
Le risorse, secondo il prospetto diffuso relativo alla manovra, sono destinate a tre importanti strutture cittadine: il Castello Normanno, la chiesa del Monastero della SS. Annunziata e lo stadio comunale Totuccio Bottino.
Come saranno ripartiti i finanziamenti
Nel dettaglio, il prospetto riporta tre interventi:
1.000.000 di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Castello Normanno.
785.000 euro per la riabilitazione strutturale della chiesa del Monastero della SS. Annunziata.
513.000 euro per il recupero e il riutilizzo dello stadio Totuccio Bottino.
La manovra approvata dalla Regione
I finanziamenti vengono ricondotti alla manovra denominata Coesione e crescita, approvata dall'ARS dopo una lunga seduta parlamentare. Il provvedimento regionale prevede interventi in diversi settori, dalle infrastrutture ai servizi pubblici, fino al sostegno alle imprese e agli enti locali.
Per Paternò, gli importi annunciati riguardano tre strutture di particolare interesse storico, religioso e sportivo.
L'approvazione della manovra rappresenta un primo passaggio. Per conoscere i tempi effettivi degli interventi sarà necessario attendere i successivi provvedimenti amministrativi e progettuali.
Resta inoltre da riscontrare il dettaglio dei singoli stanziamenti negli atti definitivi della manovra regionale.