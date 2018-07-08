PATERNO’: DANIEL VIRGILLITO E GIADA PALUMBO CAMPIONI ITALIANI DI DANZA 2018

Arrivano i primi successi da Rimini, dove si stanno svolgendo i campionati italiani di danza sportiva, organizzato dalla FIDS (federazione italiana danza sportiva)che vede protagonisti più di 23.000 a...

Arrivano i primi successi da Rimini, dove si stanno svolgendo i campionati italiani di danza sportiva, organizzato dalla FIDS (federazione italiana danza sportiva)

che vede protagonisti più di 23.000 atleti di tutte le età.

Nella categoria 12/13 B3, ha visto trionfare la coppia paternese Daniel Virgillito & Giada Palumbo

Daniel e Giada fanno parte della scuola studio3 di Paternó diretta dalla maestra Francesca Sciurello, i due giovani hanno già ottenuto risultati straordinari a livello Provinciale e Regionale, ora la consacrazione con il titolo Italiano di Categoria.