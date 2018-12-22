PATERNÒ: DATE ALLE FIAMME TRE PALME IN PIAZZA NASSIRYA
A cura di Redazione
22 dicembre 2018 14:04
Atto vandalico ieri sera intorno a mezzanotte nella centralissima Piazza Nassirya.
Degli sconosciuti hanno bruciato tre palme.
Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che in modo tempestivo hanno spento il fuoco, evitando il propagarsi delle fiamme.
