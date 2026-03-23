Paternò, degrado a Villa Moncada: piscina con acqua torbida e cattivi odori

Paternò – Nuova segnalazione giunta in redazione sullo stato di Villa Moncada. Nella giornata di ieri, domenica 22 marzo, alcuni cittadini hanno documentato le condizioni della piscina presente all’interno del parco, apparsa con acqua torbida, stagnante e maleodorante.

Dalle immagini si nota chiaramente come la vasca versi in condizioni di abbandono, con acqua verde e presenza di residui e detriti. Una situazione che compromette il decoro dell’area e solleva anche preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario.

Villa Moncada è uno dei principali spazi pubblici della città, frequentato ogni giorno da famiglie, bambini e anziani. Proprio per questo motivo, lo stato della piscina viene segnalato come particolarmente critico da parte dei visitatori.

I cittadini chiedono un intervento da parte degli enti competenti per il ripristino delle condizioni della vasca e una manutenzione più costante dell’intera area, al fine di garantire sicurezza e decoro in uno dei luoghi più frequentati di Paternò.