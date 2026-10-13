Paternò, degrado al cimitero monumentale: rifiuti tra le tombe e cancello rotto (FOTO)

Nuova segnalazione di una lettrice a 95047.it sulle condizioni di alcune aree del camposanto.

PATERNÒ – Rifiuti accumulati tra le tombe, sacchi di spazzatura, fiori secchi e un cancello fuori uso. Tornano al centro dell'attenzione le condizioni del cimitero monumentale di Paternò, dove una cittadina denuncia una situazione di degrado in alcune aree del camposanto.

La donna si è rivolta alla redazione di 95047.it, inviando alcune fotografie che documentano la presenza di rifiuti e vegetazione secca nei pressi delle sepolture.

Secondo quanto raccontato dalla lettrice, il cancello situato in fondo, sulla destra rispetto a quello del deposito, sarebbe rotto da tempo, costringendo i visitatori a utilizzare un percorso alternativo. Raggiunto viale San Giuseppe, la donna si sarebbe trovata davanti a sacchi di rifiuti e materiale di scarto accumulato lungo il passaggio.

«Ormai sia noi vivi che i morti siamo costretti, nostro malgrado, a stare in mezzo alla sporcizia e al degrado», denuncia con amarezza la cittadina.

Non è la prima volta che 95047.it si occupa delle condizioni del cimitero monumentale di Paternò. La nostra testata ha già affrontato in passato le criticità del camposanto e torna oggi sull'argomento per dare voce ai lettori che continuano a segnalare situazioni di disagio.

La questione non riguarda soltanto il decoro di un luogo dedicato al ricordo dei defunti, ma anche la manutenzione e l'accessibilità dei percorsi utilizzati quotidianamente dai cittadini per raggiungere le tombe dei propri cari.

La nuova segnalazione riaccende dunque l'attenzione sulla necessità di verifiche e interventi di pulizia e manutenzione, affinché il cimitero possa essere mantenuto in condizioni adeguate al rispetto e alla dignità del luogo.