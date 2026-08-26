Paternò, degrado in via Fiume: tra i rifiuti abbandonato anche il telaio di uno scooter

Il telaio del mezzo è stato lasciato sul marciapiede all’incrocio con via Pola. Un cittadino segnala il caso a 95047.

PATERNÒ – Una nuova segnalazione arriva alla redazione di 95047 e riguarda la presenza di un telaio di uno scooter abbandonato sul marciapiede in via Fiume, all’incrocio con via Pola.

A documentare la situazione è un cittadino che ha inviato alla nostra redazione alcune fotografie. Dalle immagini si vede ciò che resta del mezzo a due ruote, ormai ridotto praticamente al solo telaio e lasciato a ridosso del muro di un’abitazione.

Nella segnalazione viene avanzata anche l’ipotesi che possa trattarsi di uno scooter rubato e successivamente smontato. Una circostanza che, tuttavia, non è al momento possibile confermare e che potrà essere chiarita soltanto attraverso eventuali accertamenti da parte degli organi competenti.

Nello stesso tratto sono inoltre visibili alcuni rifiuti abbandonati sul marciapiede e nelle immediate vicinanze.

La segnalazione viene quindi rilanciata attraverso 95047 affinché possa essere effettuato un controllo, verificata la provenienza del telaio e, successivamente, si possa procedere alla sua rimozione e alla pulizia dell’area.