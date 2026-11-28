Paternò, degrado in zona Schettino: una distesa di rifiuti nell’ex fabbrica di arance

La segnalazione di un cittadino: rifiuti abbandonati, roghi e presenza di cani randagi. Chiesto un intervento di bonifica.

Una vera e propria distesa di rifiuti a cielo aperto. È quanto emerge da una segnalazione giunta alla nostra redazione riguardante la zona di Schettino, nel territorio di Paternò, nei pressi della stazione ferroviaria, lungo una strada parallela alla Statale 121.

L’area, dove un tempo sorgeva una fabbrica di lavorazione delle arance, si presenta oggi in condizioni di evidente degrado, come documentato dalla fotografia ricevuta.

Sacchi di immondizia, plastica, cartoni, indumenti, materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere ricoprono una vasta superficie.

A destare ulteriore preoccupazione, secondo quanto riferito dal lettore, sarebbe il ripetersi di incendi dei rifiuti, appiccati da ignoti, con possibili conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.

Il cittadino segnala inoltre un aumento della presenza di cani randagi nella zona, che rovistano tra i cumuli di immondizia alla ricerca di cibo, esponendosi a potenziali rischi per la loro salute.

Una situazione che merita attenzione e verifiche da parte degli enti competenti, sia sotto il profilo ambientale sia per quanto riguarda la tutela degli animali.

L’auspicio del cittadino, che ha voluto portare all’attenzione della nostra redazione quanto accade nella zona, è che si possa intervenire al più presto con la rimozione dei rifiuti, la bonifica dell’area e maggiori controlli per contrastare ulteriori abbandoni.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione nella speranza che possa contribuire alla risoluzione del problema.