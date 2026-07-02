Paternò, Democrazia Partecipata 2026: voti annullati, nuova piattaforma per privacy e trasparenza

Le preferenze già espresse non saranno valide. L'Amministrazione adotterà un nuovo sistema che garantirà il voto ai soli residenti e una maggiore tutela della priva

ATERNÒ – Cambia il percorso della Democrazia Partecipata 2026. L'Amministrazione Comunale ha comunicato che si è resa necessaria la sostituzione della piattaforma utilizzata per la votazione dei progetti, con il conseguente annullamento di tutte le preferenze finora espresse.

La decisione è stata presa dopo aver riscontrato alcune criticità nella piattaforma adottata inizialmente, scelta a titolo gratuito per evitare costi a carico del bilancio comunale. Secondo quanto spiegato dal Comune, il sistema non consentiva di verificare il possesso dei requisiti previsti dal regolamento per gli aventi diritto al voto e non garantiva adeguatamente la tutela della privacy degli utenti.

Per questo motivo sarà attivata una nuova piattaforma, che permetterà di riservare la partecipazione esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune, assicurando al tempo stesso maggiori garanzie in termini di trasparenza, sicurezza e protezione dei dati personali.

L'Amministrazione sottolinea che l'obiettivo resta quello di garantire una consultazione corretta, imparziale e affidabile, nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini.

Di conseguenza, tutte le votazioni fin qui acquisite non saranno prese in considerazione e sarà necessario procedere a una nuova votazione, che ripartirà da zero attraverso il nuovo sistema.

Il Comune ha infine annunciato che la nuova piattaforma sarà resa operativa nelle prossime settimane e che la data di apertura delle nuove votazioni sarà comunicata tempestivamente attraverso il sito istituzionale e gli altri canali di informazione.