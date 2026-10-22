Paternò, Democrazia Partecipata: vince la Misericordia, un Doblò per la nostra comunità

Il progetto conquista 281 voti su 629 partecipanti. Affluenza ferma all’1,41% degli aventi diritto.

Si è conclusa mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 18:00, la votazione online per la scelta del progetto da realizzare nell’ambito dell’iniziativa “Vota il tuo progetto di Democrazia Partecipata 2026”, promossa dal Comune di Paternò per consentire ai cittadini di esprimere la propria preferenza tra i cinque progetti ammessi alla consultazione.

La votazione, avviata il 21 settembre 2026, si è svolta attraverso la piattaforma digitale Eligo, che ha generato il report ufficiale di scrutinio, sottoscritto con firma elettronica qualificata.

I risultati dello scrutinio

Al termine delle operazioni di voto, il progetto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è risultato “Mobilità per tutti: un Doblò per la nostra comunità”, con 281 voti, pari al 44,75% delle preferenze espresse.

Di seguito il dettaglio dei risultati:

Mobilità per tutti: un Doblò per la nostra comunità – 281 voti (44,75%);

La Fabbrica dell’Opera dei Pupi – 157 voti (25,00%);

V-UCI Cinema – Il Grande schermo torna in Piazza – 99 voti (15,76%);

Castello In...Cantato: Musica, poesia, danza, giochi, storie, leggende e tanto altro dentro il Castello di Paternò – 72 voti (11,46%);

Il Cantastorie che viene dal sud: Ciccio Busacca nel teatro di Dario Fo e Franca Rame – 19 voti (3,03%).

Il report registra inoltre una scheda bianca.

I dati sulla partecipazione

Dai dati riportati nel verbale di scrutinio risultano:

44.621 aventi diritto al voto;

629 votanti;

1,41% di affluenza complessiva.

L’iniziativa di Democrazia Partecipata rappresenta un’opportunità per coinvolgere direttamente la comunità nelle scelte relative agli interventi e alle attività di interesse collettivo, favorendo la partecipazione civica e il confronto sulle proposte presentate.

Il Comune di Paternò ringrazia tutti i cittadini che hanno preso parte alla consultazione e tutti coloro che hanno contribuito alla presentazione e alla promozione dei progetti in gara.