PATERNÒ: DETENEVA MARIJUANA IN CASA: ARRIVA LA CONDANNA.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania – Seconda Sezione Penale, hanno tratto in arresto DISTEFANO Raffaele Luciano, 37enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, il predetto, in data 7 novembre u.s., era stato trovato in possesso di 200 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana, di cui 150 gr. all’interno di una borsa frigo e 70 gr. all’interno di un mobile nella camera da letto. Determinante ai fini dell’irrogazione della pena, è stato il fatto che, durante il controllo, il DISTEFANO aveva tentato di disfarsi della sostanza stupefacente. Inoltre le analisi di laboratorio hanno permesso di calcolare che da quel quantitativo si sarebbero potute ricavare circa 820 dosi.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza.