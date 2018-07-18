95047

PATERNÒ DETENEVA UNA PISTOLA NELLA PROPRIA OFFICINA, ARRESTATO

A cura di Redazione Redazione
18 luglio 2018 11:00
News
Cronaca
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza il 41enne PRIVITERA Massimo del posto per detenzione illecita di arma clandestina e Detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel corso di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati in materia di armi i militari hanno proceduto ad una perquisizione presso il domicilio del Privitera, dove hanno rinvenuto all’interno del garage adibito a sede della propria autocarrozzeria, una pistola calibro 7,65 perfettamente funzionate con marca, modello e matricola abrasi.

L’arma potrebbe essere quella utilizzata nell’atto intimidatorio avvenuto lo scorso 12 luglio in Viale Italia a Paternò.

L’analisi balistica che sarà disposta presso il R.I.S. di Messina chiarirà tale ipotesi investigativa. Il reo è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima come disposto dall’A.G..

 

