PATERNÒ: DETENUTO “PIZZICATO” A SPASSO PER IL PAESE DA UN CARABINIERE LIBERO DAL SERVIZIO.

A cura di Redazione Redazione
24 dicembre 2018 13:40
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 23enne rumeno Marian Ioan NECHITA, poiché ritenuto responsabile di evasione.

La scorsa notte, un militare libero dal servizio lo ha riconosciuto mentre questi a piedi percorreva la via Teatro a Paternò, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.
Col l’ausilio dell’equipaggio di una gazzella del radiomobile, il reo è stato ammanettato e ricollocato ai domiciliari in attesa di essere ammesso al giudizio per direttissima.

