I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 23enne rumeno Marian Ioan NECHITA, poiché ritenuto responsabile di evasione.

PATERNÒ: DETENUTO “PIZZICATO” A SPASSO PER IL PAESE DA UN CARABINIERE LIBERO DAL SERVIZIO.

La scorsa notte, un militare libero dal servizio lo ha riconosciuto mentre questi a piedi percorreva la via Teatro a Paternò, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.Col l’ausilio dell’equipaggio di una gazzella del radiomobile, il reo è stato ammanettato e ricollocato ai domiciliari in attesa di essere ammesso al giudizio per direttissima.