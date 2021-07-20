PATERNO': DIAMO UN CALCIO AL MALAFFARE, A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE LIBERA IMPRESA

Si è conclusa ieri sera l'iniziativa “Diamo un calcio al malaffare”: quadrangolare di calcetto organizzato da Diventerà Bellissima Paternò, Alleanza per Paternò, Agire e Muoviti Paternò a sostegno del...

Si è conclusa ieri sera l'iniziativa “Diamo un calcio al malaffare”: quadrangolare di calcetto organizzato da Diventerà Bellissima Paternò, Alleanza per Paternò, Agire e Muoviti Paternò a sostegno dell'associazione antiracket Libera Impresa.

Un messaggio forte quello scaturito ieri sera coinciso con l'anniversario della strage di via D'Amelio a Palermo e per il quale gli organizzatori della manifestazione hanno deposto un mazzo di fiori ed osservato un minuto di raccoglimento presso la “Stele della legalità”, in piazza Caduti di Nassiriya.

“Il quadrangolare di calcetto ci ha permesso di raccogliere una piccolo contributo economico che abbiamo messo a disposizione di Libera Impresa - spiegano i rappresentanti di Diventerà Bellissima, Alleanza per Paternò, Agire e Muoviti Paternò -: il presidente dell’associazione Rosario Cunsolo ha spiegato che questa somma servirà a finanziare una borsa di studio.

“Diamo un calcio al malaffare” è stata una goccia nell'oceano: ma c’è bisogno anche di queste iniziative per sconfiggere il fare mafioso che caratterizza ancora tante sacche del nostro territorio”.