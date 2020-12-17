PATERNO': DIMINUISCONO ANCORA I POSITIVI E LE PERSONE OSPEDALIZZATE

E’ arrivato nel pomeriggio l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo rispetto ad i dati dif...

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo rispetto ad i dati diffusi ieri, allo stato attuale sono 323 (-49 rispetto al precedente bollettino emesso ) di cui 32 (-1 rispetto al precedente bollettino) ospedalizzati. 1416 (-123 rispetto ad ieri ) sono i soggetti posti in isolamento domiciliare.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 17/12/2020 ORE 16:22

