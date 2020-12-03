PATERNO': DIMINUISCONO I CASI ACCERTATI IN CITTÀ', AUMENTANO LE PERSONE RICOVERATE
Arriva l'aggiornamento puntuale da parte dell'amministrazione ai casi di Covid-19 in città.
L'aggiornamento delle ore 18 comunica, che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 642 ( 14 in meno rispetto ad ieri) di cui 43 ospedalizzati (+ 8 rispetto ad ieri) . 1874 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 656 (-142 rispetto all’ultimo dato del 30/11/2020) di cui 35 ospedalizzati. 1887 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.