PATERNO': DIMINUISCONO I CASI ACCERTATI IN CITTÀ', AUMENTANO LE PERSONE RICOVERATE

03 dicembre 2020 18:13
News
Arriva l'aggiornamento puntuale da parte dell'amministrazione ai casi di Covid-19 in città.

L'aggiornamento delle ore 18 comunica,  che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 642 ( 14 in meno rispetto ad ieri) di cui 43 ospedalizzati (+ 8 rispetto ad ieri) . 1874 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 656 (-142 rispetto all’ultimo dato del 30/11/2020) di cui 35 ospedalizzati. 1887 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.

