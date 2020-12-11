PATERNO': DIMINUISCONO I POSITIVI E GLI OSPEDALIZZATI

Arriva l'aggiornamento da parte dell'amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.Secondo l'ultimo bollettino pubblicato nella giornata di oggi i casi sono diminuiti, i dati che i casi acc...

Arriva l'aggiornamento da parte dell'amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.

Secondo l'ultimo bollettino pubblicato nella giornata di oggi i casi sono diminuiti, i dati che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 599 (-17 rispetto al precedente bollettino) di cui 37 ospedalizzati (-5 rispetto al precedente bollettino). Nell'aggiornamento non sono presenti né i dati di persone decedute e delle persone attualmente in isolamento domiciliare.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 11/12/2020 ORE 17:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 599 di cui 37 ospedalizzati. 1600 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare. I dati sono in continuo aggiornamento.