95047

PATERNO': DIMINUISCONO IN CITTÀ GLI ATTUALI POSITIVI E LE PERSONE OSPEDALIZZATE

Arriva l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.I  casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo ed allo stato attuale sono 429 (-170 rispe...

A cura di Redazione Redazione
14 dicembre 2020 15:05
PATERNO': DIMINUISCONO IN CITTÀ GLI ATTUALI POSITIVI E LE PERSONE OSPEDALIZZATE -
News
Condividi

Arriva l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.

I  casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo ed allo stato attuale sono 429 (-170 rispetto al precedente bollettino emesso ) di cui 32 (-5 rispetto al precedente bollettino) ospedalizzati. 1505 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/12/2020 ORE 15:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo ed allo stato attuale sono 429 di cui 32 ospedalizzati. 1505 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047