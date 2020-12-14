PATERNO': DIMINUISCONO IN CITTÀ GLI ATTUALI POSITIVI E LE PERSONE OSPEDALIZZATE

Arriva l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo ed allo stato attuale sono 429 (-170 rispe...

Arriva l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo ed allo stato attuale sono 429 (-170 rispetto al precedente bollettino emesso ) di cui 32 (-5 rispetto al precedente bollettino) ospedalizzati. 1505 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/12/2020 ORE 15:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo ed allo stato attuale sono 429 di cui 32 ospedalizzati. 1505 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare. I dati sono in continuo aggiornamento.