PATERNÒ: DIMINUISCONO LE PERSONE POSITIVE AUMENTANO QUELLE IN QUARANTENA

Emesso pochi minuti il bollettino della situazione Covid-19 nella città di PaternòI casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 264 (-9 rispetto al bollettino di ieri) di...

Redazione
30 dicembre 2020 15:55
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 30/12/2020 ORE 15:40

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 264 di cui 19 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1710. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

 

 

