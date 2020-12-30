PATERNÒ: DIMINUISCONO LE PERSONE POSITIVE AUMENTANO QUELLE IN QUARANTENA
Emesso pochi minuti il bollettino della situazione Covid-19 nella città di PaternòI casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 264 (-9 rispetto al bollettino di ieri) di...
I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 264 (-9 rispetto al bollettino di ieri) di cui 19 (-1 rispetto ad ieri) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1710 (+159) . I dati sono in continuo aggiornamento.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 30/12/2020 ORE 15:40
