PATERNO'. Discarica abusiva a cielo aperto in contrada Sella Grande: l’appello dei residenti alle autorità

Una nuova segnalazione è giunta in redazione, portando alla luce una situazione di degrado che – secondo quanto riferito dai cittadini – si protrae ormai da troppo tempo. Siamo in contrada Sella Grande, alle spalle del nuovo cimitero, lungo la strada che collega alla località Tre Fontane: qui, tra fondi agricoli e abitazioni, si è formata una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

“Questa è la realtà quotidiana che siamo costretti a vivere”, scrivono con esasperazione alcuni proprietari della zona. “Ovunque rifiuti, anche pericolosi, abbandonati senza alcun controllo. La situazione è fuori controllo e peggiora ogni giorno”.

Dalle immagini e testimonianze raccolte, si parla di cumuli di immondizia, materiali ingombranti e scarti edili, lasciati lungo la carreggiata e nei terreni circostanti. Oltre al degrado ambientale, cresce la preoccupazione per i rischi sanitari e per la sicurezza di chi abita o lavora nell’area.

I residenti chiedono un intervento immediato da parte delle autorità competenti. “Non vogliamo più convivere con questa vergogna. Serve un’azione concreta per la bonifica della zona e per prevenire ulteriori abbandoni”.

Un appello accorato, quello rivolto a istituzioni e forze dell’ordine, nella speranza che questa denuncia pubblica porti finalmente a una risposta efficace.