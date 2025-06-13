PATERNÒ, DISINFESTAZIONE QUESTA NOTTE: «CHIUDETE LE FINESTRE E NON LASCIATE ALL’ESTERNO GLI ANIMALI DOMESTICI»

PATERNO' – Il Comune di Paternò ha annunciato un importante intervento di disinfestazione e derattizzazione che interesserà l’intero territorio cittadino nella notte tra venerdi 13 e sabato 14 giugno...

PATERNO' – Il Comune di Paternò ha annunciato un importante intervento di disinfestazione e derattizzazione che interesserà l’intero territorio cittadino nella notte tra venerdi 13 e sabato 14 giugno 2025. Le operazioni prenderanno il via alle ore 22:00 e si concluderanno alle 06:00 del mattino successivo.

L’attività, affidata con Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, interesserà edifici e aree di proprietà comunale e ha l’obiettivo di tutelare l’igiene pubblica e prevenire eventuali rischi sanitari.

Dal Municipio giungono alcune raccomandazioni rivolte alla cittadinanza. In particolare, si invita la popolazione a:

Tenere chiuse le finestre durante le operazioni;

Ritirare dai balconi eventuali piante ad uso alimentare;

Proteggere o mettere al sicuro gli animali domestici;

Capovolgere le ciotole di cibo e acqua degli animali, per evitare contaminazioni.

«Si tratta di un’azione fondamentale per garantire il decoro urbano e la salute dei cittadini – fanno sapere dagli uffici comunali –. Chiediamo la massima collaborazione e attenzione da parte della cittadinanza».