PATERNÒ: DISSERVIZI IDRICI PREVISTI PER LA GIORNATA DI OGGI
L’Ama attraverso il sito ufficiale comunica che a causa di urgente riparazione perdita idrica in data odierna verrà interrotto il servizio idrico nelle zone del centro storico: P.zza Indipendenza, P.z...
L’Ama attraverso il sito ufficiale comunica che a causa di urgente riparazione perdita idrica in data odierna verrà interrotto il servizio idrico nelle zone del centro storico: P.zza Indipendenza, P.zza Santa Barbara, P.zza Regina Margherita, Via E. Bellia, via Vitt. emanuele e zone limitrofe.
Ultimati i lavori di riparazione in mattinata verrà ripristinato il servizio idrico e potrebbero verificarsi disservizi sino alla normalizzazione della pressione della rete idrica.
Ci si scusa per il disagio conclude il comunicato.