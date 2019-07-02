PATERNÒ: DISSERVIZI IDRICI ZONA PALAZZOLO, SCALA VECCHIA, VIA FIUME.
L'Ama attraverso il sito ufficiale comunica che:A causa di malfunzionamento degli impianti elettrici del serbatoio Palazzolo in data odierna si possono verificare disservizi sulla distribuzione idrica...
A cura di Redazione
02 luglio 2019 11:40
L'Ama attraverso il sito ufficiale comunica che:
A causa di malfunzionamento degli impianti elettrici del serbatoio Palazzolo in data odierna si possono verificare disservizi sulla distribuzione idrica nelle zone Palazzolo, Scala Vecchia e Via Fiume.
Questa Azienda sta provvedendo a ripristinare la regolare distribuzione del servizio idrico.