PATERNÒ: DISSERVIZI IDRICI ZONA PALAZZOLO, SCALA VECCHIA, VIA FIUME.

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2019 11:40
L'Ama attraverso il sito ufficiale comunica che:

A causa di malfunzionamento degli impianti elettrici del serbatoio Palazzolo in data odierna si possono verificare disservizi sulla distribuzione idrica nelle zone Palazzolo, Scala Vecchia e Via Fiume.

Questa Azienda sta provvedendo a ripristinare la regolare distribuzione del servizio idrico.

