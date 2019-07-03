PATERNO': DISSERVIZI IDRICI ZONA VIA BARATTA E VIA PIETRO LUPO
03 luglio 2019 14:20
Per urgenti lavori sulla condotta idrica, l'Ama comunica attraverso il suo sito, che in data odierna si potranno verificare disservizi sull’approvvigionamento idrico nella zona di Via Baratta e Via Pietro Lupo.
Questa Azienda ripristinerà quanto prima la regolare distribuzione del servizio idrico.