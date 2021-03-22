PATERNO’: DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI (23 Marzo) IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ'
A cura di Redazione
22 marzo 2021 20:02
L’AMA (Azienda Municipalizzata Acquedotto) comunica che dovendo eseguire lavori urgenti ed indifferibili di riparazione apparecchiature nella condotta idrica che serve le zone Ardizzone, Acque Grasse e Giunco, giorno 23/03/2021 (martedì) si avranno disservizi per assenza di erogazione idrica.
Ci si scusa del disagio