PATERNO': DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso il suo portale, comunica che a seguito distacco energia elettrica da parte dell’ENEL, in data 14/10/2020 i pozzi RAFFO 1 e 2 sono rimasti inattiv...

L'Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso il suo portale, comunica che a seguito distacco energia elettrica da parte dell’ENEL, in data 14/10/2020 i pozzi RAFFO 1 e 2 sono rimasti inattivi.







Nella giornata del 15/10/2020 si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Sardegna, Fiume, Campania, Scala Vecchia e aree adiacenti.





