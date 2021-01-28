PATERNO': DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'AMA (Azienda Municipalizzata Acquedotto) comunica che l'Enel ha programamo un distacco dell’energia elettrica per venerdì (29/01/2021) riguardante l’area dove insistono i pozzi UAP, San Vito e Curr...

L'AMA (Azienda Municipalizzata Acquedotto) comunica che l'Enel ha programamo un distacco dell’energia elettrica per venerdì (29/01/2021) riguardante l’area dove insistono i pozzi UAP, San Vito e Currone.

La disalimentazione elettrica determinerà la mancanza di erogazione idrico potabile dalle ore 8,30 alle ore 16,30 nella Zona Ardizzone e nelle vie Corso Italia, Machiavelli, Boccaccio, Emanuele Bellia (parte alta) e c.da Scalilli e aree limitrofe.

Sarà cura conclude la comunicazione ripristinare la normale erogazione idrica quando normalizzata la fornitura di energia elettrica.