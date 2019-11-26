PATERNO': DISSERVIZIO IDRICO NELLA ZONA ARDIZZONE ACQUE GRASSE PER DOMANI 27 NOVEMBRE
A cura di Redazione
26 novembre 2019 20:21
L’AMA Spa comunica, comunica attraverso il suo sito, che per consentire i lavori di installazione degli impianti di monitoraggio, in particolare del serbatoio Currone n.1, domani, giorno 27.11.2019 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti nella zona Ardizzone e zona Acque Grasse.
Al ripristino previsto nel primo pomeriggio, potrebbero verificarsi episodi di bassa pressione e torbidità dell’acqua.
L'azienda si scusa per il disservizio prospettato