PATERNO': DISSERVIZIO IDRICO NELLA ZONA ARDIZZONE ACQUE GRASSE PER DOMANI 27 NOVEMBRE

L’AMA Spa comunica, comunica attraverso il suo sito, che per consentire i lavori di installazione degli impianti di monitoraggio, in particolare del serbatoio Currone n.1, domani, giorno 27.11.2019 sa...

A cura di Redazione Redazione
26 novembre 2019 20:21
L’AMA Spa comunica, comunica attraverso il suo sito, che per consentire i lavori di installazione degli impianti di monitoraggio, in particolare del serbatoio Currone n.1, domani, giorno 27.11.2019 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti nella zona Ardizzone e zona Acque Grasse.

Al ripristino previsto nel primo pomeriggio, potrebbero verificarsi episodi di bassa pressione e torbidità dell’acqua.

L'azienda si scusa per  il disservizio prospettato

