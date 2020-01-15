PATERNO': DISSERVIZIO IDRICO, SI TORNA LENTAMENTE ALLA NORMALITÀ
+++AGGIORNAMENTO+++Dopo il problema della sospensione erogazione energia elettrica si è registrato un guasto in un tratto della condotta del pozzo Acque Nord.Solo alle 16,30 a chiusura dei lavori di...
Dopo il problema della sospensione erogazione energia elettrica si è registrato un guasto in un tratto della condotta del pozzo Acque Nord.
Solo alle 16,30 a chiusura dei lavori di riparazione, è stato possibile avviare la fase di riempimento dei serbatoi che, solo una volta completata, potrà consentire l’immissione dell’acqua nella rete comunale.
Già nella tarda serata, comunque, le aree situate più in basso saranno servite mentre qualche ritardo sarà registrato nelle zone più alte.
Nel corso della nottata tutto il servizio tornerà alla normalità è già nelle prime ore del mattino tutti gli utenti saranno nuovamente raggiunti.
Disservizi idrici in città, da oltre 24 ore i rubinetti delle casa sono a secco in alcune zone della cittò.
L'AMA attraverso il sito istituzionale comunica che a causa sospensione erogazione energia elettrica si avranno disservizi nella distribuzione di acqua nelle zone di via Baratta, Via Fiume, Via Campania e vie limitrofe.