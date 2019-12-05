PATERNO': DISSESTO E IL FALLIMENTO DELLA “QE’ S.R.L.”, SEQUESTRO 2,4 MILIONI DI EURO E UN ARRESTO

Su delega di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania – con la collaborazione della Guardia di Finanza di Brescia e di Milano - hanno dato esecuzione a un’ordin...

Su delega di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania – con la collaborazione della Guardia di Finanza di Brescia e di Milano - hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due soggetti (1 agli arresti domiciliari e 1 interdittiva) nonché a un decreto di sequestro preventivo per 2,4 milioni di euro, emessi dal G.I.P. del Tribunale etneo per effetto delle investigazioni coordinate da questo Ufficio sul dissesto e sul fallimento della “QE’ S.R.L.” di Paternò (CT).

Come noto, alla fine del 2016, la “QE’ S.R.L.”, già fornitrice del servizio di call/contact center ad aziende di rilevanza nazionale (tra le quali, Enel Energia, Sky e Inps), chiuse i

locali, licenziando oltre 200 lavoratori dipendenti e centinaia di lavoratori a progetto. Nel giugno 2017, il Tribunale di Catania dichiarò il fallimento della società paternese gravata, tra l’altro, da debiti erariali non assolti per circa 14 milioni di euro. Il dissesto finanziario della “QE’ S.R.L.” ebbe inizio nell’esercizio 2012 quando il patrimonio netto non più esistente (saldo negativo di oltre un milione di euro) venne occultato dagli amministratori attraverso la redazione di bilanci fasulli al solo scopo di proseguire fraudolentemente

l’attività. Eppure, la società di call center dal 2009, anno di sua costituzione, usufruiva anche di agevolazioni finanziarie e di crediti d’imposta riservati alle aziende localizzate nel

Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati.

Il provvedimento eseguito in data odierna dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania, con il supporto dei Nuclei P.E.F. di Brescia e di Milano, dispone:

- gli arresti domiciliari per Patrizio ARGENTERIO (cl.1955) quale presidente del C.D.A. e amministratore (anche di fatto) della “QE’ S.R.L..” a far data dall’aprile 2013 fino alla dichiarazione di fallimento; il soggetto è indagato per omesso versamento IVA, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta (distrazione e pagamenti preferenziali); ARGENTERIO risulta essere, oggi, amministratore della “ZENITH ALLUMINIO S.R.L.”, avente sede a Manerbio (BS), attiva dal 2015 nel settore della “fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo”; tra il 2014 e il 2017 è stato sostituito, in incarichi amministrativi in ben 14 società, prevalentemente, dal figlio e da Mauro DE ANGELIS di seguito meglio individuato;

- l’interdittiva del divieto temporaneo per 6 mesi di esercitare ruoli direttivi di persone giuridiche e imprese per Mauro DE ANGELIS (cl.1948) in qualità di amministratore della “QE’ S.R.L.” dal luglio 2015 fino al fallimento del 2017; DE ANGELIS è già noto alle cronache per essere stato ristretto ai domiciliari nel 2017 dalla Guardia di Finanza per un’indagine della Procura di Roma sempre per l’ipotesi delittuosa di bancarotta fraudolenta; singolare e significativa è la circostanza che DE ANGELIS abbia ricoperto, nel tempo, cariche amministrative in oltre 40 società commerciali;

- il sequestro preventivo per equivalente a carico di ARGENTERIO e DI MAURO per il profitto criminoso conseguito per l’omesso versamento dell’IVA per l’anno 2015 pari ad

euro 1.126.420 previa escussione di eventuali disponibilità bancarie ancora a disposizione della “QE’ S.R.L.” ; da segnalare che, nel 2017, per l’omesso versamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2014, ARGENTERIO fu destinatario di un decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di oltre un milione di euro;

- il sequestro preventivo diretto del profitto conseguente ad atti distrattivi e pagamenti preferenziali effettuati dagli indagati, a favore di società familiari “satellite” o dagli stessi

indagati gestite, per un valore complessivo di euro 1.300.000 circa.

L’operazione convenzionalmente nota come “WHO IS”, condotta dal Gruppo Tutela Economia del Nucleo P.E.F. di Catania, sotto la direzione del gruppo di magistrati (G1A) specializzati nei reati fallimentari e tributari, è stata caratterizzata dall’esecuzione di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché di perquisizioni locali, dall’analisi di documentazione bancaria e dall’assunzione di informazioni da dipendenti della fallita.

L’investigazione dei Finanzieri di Catania ha tracciato le criminose condotte poste in essere dal management della “QE’ S.R.L.”, il quale, nel 2015, in pieno dissesto, dopo aver beneficiato di tutti i contributi e gli sgravi possibili concessi per l’insediamento in Sicilia dell’attività aziendale, ha iniziato lo svuotamento delle casse sociali effettuando pagamenti e cessioni distrattive di beni a beneficio di imprese riconducibili direttamente alla cerchia degli indagati. Il deficit patrimoniale della “QE’ S.R.L.” pari a oltre un milione di euro all’inizio del 2013, per effetto delle condotte di falso in bilancio, omessi versamenti di

imposte e contributi previdenziali nonché distrazioni e pagamenti preferenziali, raggiungeva nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio 2015 un valore di oltre 7 milioni di euro.

Nello specifico, le Fiamme Gialle etnee monitoravano una cessione dei beni aziendali(postazioni informatiche, arredi, apparati telefonici utilizzati per i servizi di call center),

realizzata nel maggio del 2017, a favore di una società milanese (“TELESURVEY S.R.L.”) operativa nel medesimo settore della “QE’ SRL”. I beni, materialmente trasferiti nella sede meneghina della cessionaria, venivano ceduti in assenza di corrispettivo per la cedente QE’ rispetto al loro effettivo valore di mercato pari a 50.000 euro. Le citate attività sono

state sequestrate ed affidate alla curatela fallimentare a copertura dei debiti insoluti.

Ulteriori gravi condotte dolose degli amministratori della fallenda si concretizzavano nell’effettuazione di pagamenti preferenziali, durante il dissesto e prima dell’apertura della procedura fallimentare, a favore di società a loro stessi riconducibili, il tutto a danno di lavoratori ed Erario le cui spettanze, per legge, andavano soddisfatte con precedenza.

Nello specifico, per l’ammissione al passivo, furono avanzate oltre 200 istanze per crediti da retribuzione e TFR.

Così la “YUKTI S.R.L.”, avente sede a Brescia, esercente l’attività di “holding, assunzione di partecipazioni”, società titolare del 93% delle quote della “QE’ S.R.L.”, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia nel novembre 2018, amministrata dal giugno 2016 proprio da Mauro DE ANGELIS che era subentrato a Patrizio ARGENTERIO, riceveva, tra il 2015 e il 2016, il versamento di 76 mila euro per un credito da finanziamento soci.

Anche la fallita “YUKTI S.R.L.” aveva accumulato debiti erariali per circa 2 milioni di euro. “ZENITH S.R.L.”, dichiarata fallita nel gennaio 2019, avente sede a Manerbio (BS), esercente l’attività di “produzione, commercializzazione di prodotti in alluminio e di plastica”, riceveva pagamenti preferenziali per crediti originati da forniture di servizi per 337.961 euro. La “ZENITH”, già detentrice di una partecipazione societaria nella “YUKTI S.R.L.”, era amministrata dal figlio di Patrizio ARGENTERIO.

Terza società beneficiaria di un pagamento preferenziale di euro 55.200 per fornitura di servizi è la “WAVE CONTACT S.R.L.”. Quest’ultima, avente sede a Brescia, esercente l’attività di “servizi di contact center”, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia nel maggio 2017, era amministrata dagli stessi ARGENTERIO e DE ANGELIS. Il debito nei confronti della WAVE CONTACT era maturato nel 2016, anno in cui la “QE’ S.R.L.” aveva sostanzialmente cessato la propria attività.

Da ultimo a beneficiare di un pagamento di 828.700 euro, in violazione della par condicio creditorum, è la “DI BELLA S.R.L.”, quale creditrice di “QE’ S.R.L.” in quanto locatore degli

immobili utilizzati dalla fallita. La “DI BELLA S.R.L.”, avente sede a Paternò (CT), esercente l’attività di “edilizia civile” nel settore delle telecomunicazioni, era amministrata

da Franz DI BELLA (cl.1978), il quale figurando, dall’altro lato, quale consigliere di amministrazione della stessa QE’ era ben consapevole dello stato di dissesto in cui quest’ultima versava.

Le descritte operazioni finanziarie che aggravavano il già conclamato dissesto del call center di Paternò potevano realizzarsi senza suscitare alcun clamore per effetto delle continue falsificazioni di bilancio poste in essere dagli indagati che, per tale via, celavano al mondo esterno la reale situazione economico-patrimoniale della QE’.

Nel dettaglio, esemplificativamente, tra le voci di bilancio false appostate nell’attivo del bilancio 2014, veniva rinvenuta l’iscrizione di crediti per fatture da emettere per 2 milioni di euro a fronte

di fatture poi emesse per soli 700 mila euro; addirittura nell’attivo venivano posizionati 350 mila euro di stipendi da lavoro inquadrati come immobilizzazioni e non come, si doveva, quali costi d’esercizio; ulteriore artificio è stato realizzato attraverso l’emissione di non veritiere “note di rettifica” delle fatture di vendita per le quali era stata regolarmente versata dai clienti l’IVA applicata: per effetto di queste note, i ricavi conseguiti venivano impropriamente qualificati come esenti così conseguendo la sparizione dal bilancio sia dei

ricavi che dell’IVA già incassata per conto dello Stato.

La complessa indagine, condotta dalle Fiamme Gialle di Catania, ha dunque consentito di far luce su uno dei dissesti aziendali che più ha impattato sul tessuto economico-sociale del territorio etneo: il fallimento di una rilevante azienda locale gestita dagli amministratori indagati, negli ultimi anni di vita, in dispregio agli obblighi di legge, frodando lavoratori, enti

assistenziali e previdenziali e non versando le imposte dovute.