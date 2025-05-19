PATERNÒ, DISTRUTTA LA TARGA DELL’“ALBERO DELLA CITTÀ” AL PARCO DEL SOLE

Paternò – Dopo il grave episodio segnalato ieri , con il ritrovamento di due gatti morti all’interno della vasca della villa comunale Moncada, un nuovo gesto vandalico si è verificato in città. Quest...

Paternò – Dopo il grave episodio segnalato ieri , con il ritrovamento di due gatti morti all’interno della vasca della villa comunale Moncada, un nuovo gesto vandalico si è verificato in città. Questa mattina, al Parco del Sole, è stata trovata distrutta la targa commemorativa dell’Inner Wheel Club Paternò Alto Simeto, collocata in occasione dell’iniziativa “Dona un albero alla città” per l’anno sociale 2024/2025.

La targa, posizionata accanto a un albero recentemente piantato come simbolo di impegno ambientale e cittadino, è stata completamente rotta, come documentato da alcune immagini inviate da cittadini che hanno segnalato l'accaduto.

L’iniziativa dell’Inner Wheel mirava a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del verde urbano e del rispetto per gli spazi pubblici.

L’episodio ha generato indignazione e tristezza tra i residenti, soprattutto in un momento in cui si cerca di promuovere il senso civico e la cura dell’ambiente.

Due episodi ravvicinati che mettono in luce una crescente preoccupazione per la tutela del patrimonio collettivo e che richiamano l’attenzione sull’urgenza di proteggere i luoghi della comunità dal degrado e dalla violenza gratuita.