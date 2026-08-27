Paternò, diverse strade al buio: problemi alla pubblica illuminazione, anche nella vostra zona?

Problemi alla pubblica illuminazione questa sera in diverse zone della città. Nelle abitazioni, invece, la corrente elettrica risulta regolarmente presente.

Diverse segnalazioni stanno arrivando questa sera, giovedì 27 agosto, da alcune zone di Paternò, dove numerose strade risultano al buio a causa del mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica.

La situazione viene segnalata in particolare in via Libertà, nella zona della Villa Comunale, e in diverse vie limitrofe. Problemi vengono riferiti anche in via Circumvallazione, dove alcuni tratti risultano completamente privi di illuminazione stradale.

Come mostrano le immagini scattate questa sera, in alcuni punti la visibilità è particolarmente ridotta e sono soprattutto i fari delle automobili e le luci provenienti dalle abitazioni e dalle attività commerciali a illuminare la carreggiata.

Da quanto segnalato, non si tratterebbe di un'interruzione generale dell'energia elettrica: nelle abitazioni la corrente risulta infatti presente. Il problema sembrerebbe quindi riguardare la pubblica illuminazione.

Al momento non sono note le cause del disservizio né i tempi necessari per il ripristino. Non è escluso che il problema possa interessare anche altre strade della città.

Si raccomanda prudenza a pedoni e automobilisti nei tratti rimasti al buio. Seguiranno eventuali aggiornamenti.