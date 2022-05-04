PATERNO': DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA MARTEDI 10 MAGGIO

Vista la nota prot. gen. N. 9748 del 14.03.2022, con la quale il Presidente della “ RCS Sport” S.p.A, con sede a Milano, in via Rizzoli, n 8 , comunicava il programma relativo alla 4 Tappa : AVOLA – E...

Vista la nota prot. gen. N. 9748 del 14.03.2022, con la quale il Presidente della “ RCS Sport” S.p.A, con sede a Milano, in via Rizzoli, n 8 , comunicava il programma relativo alla 4 Tappa : AVOLA – ETNA – NICOLOSI (Rifugio Sapienza), relativa al 105° Giro d'Italia 2022, con previsto attraversamento, per la data del 10 Maggio 2022 , nella fascia oraria compresa tra le ore 15,44 e le ore 16,03, così come riportato nella tabella di marcia trasmessa dalla Società Sportiva organizzatrice, della relativa carovana di ciclisti anche su alcuni tratti stradali urbani del centro abitato.

Considerato che per poter consentire , lungo il su citato percorso urbano, l’attraversamento del corteo ciclistico in parola in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, anche a garanzia della tutela della incolumità dei partecipanti alla stessa e di tutti coloro che interverranno quali spettatori, occorrerà sospendere la circolazione veicolare, nonché la sosta di qualsiasi mezzo lungo le vie e piazze interessate dallo stesso.

ORDINA

Per la data del 10.05.2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 18,00 e, comunque, per tutta la durata del passaggio della carovana ciclistica sopra citata, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, mentre è sospesa la circolazione stradale dalle ore 12,00 e comunque per tutta la durata del passaggio del corteo ciclistico suddetto e fino alla definitiva conclusione dello stesso, nei seguenti tratti stradali urbani del centro abitato, quali:

Tratto stradale urbano quale prolungamento della via G. Verga, che si innesta con la S.P. 58 – Via G. Verga – Piazza Vittorio Veneto – Via Santa Caterina – Piazza Santa Barbara – Piazza Umberto – Via Nazario Sauro – Rotatoria tra Corso Italia, Via Nazario Sauro, Vie Dei Coralli, Via Della Comunità Europea, Via Delle Arti e Dei Mestieri – Via Delle Arti e Dei Mestieri, quale prolungamento della S.P. 229/II ( strada direzione per S.M. di Licodia)

La suddetta sospensione alla circolazione veicolare, relativamente a ciascuno dei tratti stradali sopra menzionati, si intende, ovviamente, valida per tutta la durata del passaggio della carovana ciclistica sopra menzionata su ognuno di essi e fino a totale conclusione di detta durata.