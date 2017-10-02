95047

PATERNO' - DOMANDA PER PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

Hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Paternò che intendono essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di segg...

02 ottobre 2017 08:10
Hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Paternò che intendono essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale.

Il modello di domanda è scaricabile presso il sito istituzionale del comune di Paternò oppure qui

📎 Scarica documento allegato
SCARICA QUI IL MODELLO DOMANDA

