PATERNO' - DOMANDA PER PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
A cura di Redazione
02 ottobre 2017 08:10
Hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Paternò che intendono essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale.
Il modello di domanda è scaricabile presso il sito istituzionale del comune di Paternò oppure qui
SCARICA QUI IL MODELLO DOMANDA
